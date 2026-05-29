Сборная России проиграла Египту. Зашёл коэффициент 9.00

Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 65-й минуте гол забил нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.

