Эксперты назвали фаворита «Ролан Гаррос» после вылета Янника Синнера

В одиночном разряде «Ролан Гаррос» позади два круга, а турнир уже остался без главного фаворита. Янник Синнер не выдержал парижской жары и проиграл Хуан-Мануэлю Серундоло. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Теперь претендентом номер один считают Александра Зверева, поставить на немецкого теннисиста можно за 3.00. Шансы Новака Джоковича выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема» оценили в 6.50, на Каспера Рууда и Рафаэля Ходара предлагают котировку 9.00. За 12.00 можно поставить на аргентинца Франсиско Серундоло.

В деле остаются и два россиянина. Вероятность победы Андрея Рублёва аналитики оценили коэффициентом 25.00, а на Карена Хачанова можно поставить за 50.00.

