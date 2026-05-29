Аналитики оценили шансы Андрея Рублёва пройти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой третий матч сыграет Андрей Рублёв. Россиянин, посеянный под 11-м номером, встретится с португальцем Нуну Боржешем.

Букмекеры считают фаворитом Рублёва, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Шансы португальца оценили котировкой 3.30.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.56. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.80. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.77.

Рублёв в первых двух раундах прошёл Игнасио Бусе и Камило Уго Карабельи. Боржеш оказался сильнее Томаса Мартина Этчеверри и Миомира Кецмановича. Ранее россиянин и португалец встречались четыре раза, все эти матчи остались за Рублёвым.