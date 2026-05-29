Аналитики оценили шансы Андрея Рублёва пройти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сегодня на «Ролан Гаррос» свой третий матч сыграет Андрей Рублёв. Россиянин, посеянный под 11-м номером, встретится с португальцем Нуну Боржешем.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
51
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
1-й сет
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
13
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Букмекеры считают фаворитом Рублёва, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Шансы португальца оценили котировкой 3.30.
На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.56. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.80. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.77.
Рублёв в первых двух раундах прошёл Игнасио Бусе и Камило Уго Карабельи. Боржеш оказался сильнее Томаса Мартина Этчеверри и Миомира Кецмановича. Ранее россиянин и португалец встречались четыре раза, все эти матчи остались за Рублёвым.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2026
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:37
-
05:16
- 28 мая 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:34
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
06:46
- 27 мая 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:04
- 26 мая 2026
-
21:04
-
19:00
-
18:00
-
17:00