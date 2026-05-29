Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой третий матч сыграет Карен Хачанов. Россиянин, посеянный под 13-м номером, встретится с Йеспером де Йонгом из Нидерландов.

Букмекеры считают фаворитом Хачанова, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.36. Шансы представителя Нидерландов оценили котировкой 3.10.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.57. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 4.50. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.82.

Хачанов в первых двух раундах прошёл Артюра Жа и Марко Трунгеллити. Де Йонг оказался сильнее Стэна Вавринки и Федерико Чины. Ранее соперники встречались один раз, этот матч остался за россиянином.