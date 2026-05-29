«Каролина» — «Монреаль»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Стэнли

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Каролина» — «Монреаль».

Ставка: победа «Каролины» за 1.72.

«Эта серия всё больше выглядит как история про два разных ресурса. «Каролина» давит объёмом и темпом — много шайбы в зоне, бросков, стыков — и делает это не вспышками, а системно, смена за сменой. «Монреаль» же живёт эмоцией и рывками: может зацепиться, укусить и дотащить до овертайма, но, когда ты дважды подряд проигрываешь в дополнительное время, а потом ещё и получаешь 0:4, — это уже удар не по игре, а по внутреннему состоянию.

Главная проблема «Хабс» сейчас даже не в атаке, а в том, что их постоянно загоняют в режим «выстоять». Когда разница по броскам и времени в зоне становится страшной, у тебя остаются только вратарь и надежда на один момент. Добеш действительно держал «Монреаль» в серии — однако в таких раскладах один плохой отрезок превращается в лавину.

А у «Каролины» лавина — это нормальное состояние: они могут долго не забивать, но не теряют конструкцию и просто продолжают душить, пока соперник не треснет. И ещё важный штрих: «Каролина» явно поджала главную угрозу «Монреаля». Когда первое звено не получает свободы, «Хабс» приходится выдумывать из воздуха — а это тяжело, особенно под таким прессингом.

Жду продолжения катка от «Харрикейнз»: быстрый темп, давление в зоне, много бросков с трафиком и попытка закрыть серию без лишней романтики. «Монреалю» нужен идеальный вечер, чтобы вернуть это противостояние обратно. Но, по ощущениям, сейчас «Каролина» слишком взрослая и ровная, чтобы ещё раз дать сопернику ожить на пустом месте», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».