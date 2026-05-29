«Каролина» — «Монреаль»: прогноз Дарьи Мироновой на игру плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Каролина» — «Монреаль».

«Мужчины из «Каролины» обыграли молодых парней из Монреаля 4:0. Только так можно описать четвёртую встречу Восточного финала. «Ураганы» повели в серии 3-1. В самый неподходящий момент «Монреаль» накрыла усталость. «Привозы» и обрезы говорят о том, что команда устала после двух семиматчевых серий. Сказывается и отсутствие подобающего опыта. «Каролина» же, наоборот, пришла в себя после 2:6 и долгой паузы между раундами. Хозяева пропустили три шайбы за 2,5 минуты в конце первого периода и просто развалились.

«Каролина» терпелива, прагматична и не делает резких движений. У неё хороший запас свежести. Все четыре звена смотрелись системно и ровно. Даже при счёте 3:0 и 24 бросках за два периода «ураганы» не встали. Они продолжали давить и сделали ещё 19 бросков в третьем. «Харрикейнз» выдали 4-0 в двух сериях, а это значит, что сыграли на шесть матчей меньше соперника. «Монреаль» выглядел абсолютно уставшим, у него ничего не получалось. Похоже, что запас прочности у «Хабс» закончился.

«Канадиенс» очень тяжело смотрелись две домашние игры. До этого команда дважды уступила 2:3 в овертаймах. Впечатление, что «Монреаль» выложил всё, что есть в первой встрече серии (6:2), а дальше бензин закончился. Добеш также не держит заданную собой планку в первом раунде с «Тампой». Да, он смог остановить пару выходов «ураганов». Но в целом стоять на голове у него тоже больше нет сил.

«Каролина» вела 36:15 по броскам и 3:0 по счёту за 7,5 минуты до финальной сирены на выезде! Арена молчала. Для вратаря Андерсена самым важным было не потерять концентрацию, учитывая низкую активность соперников. В этой серии «ураганы» провели на одну игру больше и испытали первое поражение в плей-офф. Урок усвоен. Как «Монреаль» собирается взламывать оборону «Каролины» — загадка. Поэтому ожидаю, что здесь будет заброшено максимум шесть шайб на двоих», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».