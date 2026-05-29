«ПСЖ» — «Арсенал»: ставки и коэффициенты на финальный матч Лиги чемпионов

30 мая состоится финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение парижанам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.34. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.34. Ничейный исход можно найти в линии за 3.46.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.