Единый ЦУПИС перечислил в ЕРАИ 10 млрд рублей отчислений букмекеров за I квартал 2026 года

Единый ЦУПИС перечислил около 10 млрд рублей целевых отчислений букмекеров на поддержку спорта по итогам I квартала 2026 года, сообщила организация. Это рекордный показатель за всё время существования компании.

Сумму рассчитали как разницу между данными на конец 2025 года и на конец первого квартала 2026 года. Таким образом, можно посчитать, что за I квартал 2026 года объём принятых букмекерами ставок составил примерно 444 млрд рублей.

По итогам IV квартала 2025 года сумма целевых отчислений с онлайн-ставок составляла 9,19 млрд рублей. Таким образом, в I квартале 2026 года она увеличилась на 0,8 млрд рублей, или примерно на 8,7%.