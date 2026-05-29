Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Единый ЦУПИС перечислил в ЕРАИ 10 млрд рублей отчислений букмекеров за I квартал 2026 года

Единый ЦУПИС перечислил в ЕРАИ 10 млрд рублей отчислений букмекеров за I квартал 2026 года
Комментарии

Единый ЦУПИС перечислил около 10 млрд рублей целевых отчислений букмекеров на поддержку спорта по итогам I квартала 2026 года, сообщила организация. Это рекордный показатель за всё время существования компании.

Сумму рассчитали как разницу между данными на конец 2025 года и на конец первого квартала 2026 года. Таким образом, можно посчитать, что за I квартал 2026 года объём принятых букмекерами ставок составил примерно 444 млрд рублей.

По итогам IV квартала 2025 года сумма целевых отчислений с онлайн-ставок составляла 9,19 млрд рублей. Таким образом, в I квартале 2026 года она увеличилась на 0,8 млрд рублей, или примерно на 8,7%.

Материалы по теме
Не Сафонов, но Хвича! Выбираем главного героя финала «ПСЖ» — «Арсенал»
Не Сафонов, но Хвича! Выбираем главного героя финала «ПСЖ» — «Арсенал»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android