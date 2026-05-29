Гендиректор ЕРАИ: сокращение букмекерского рынка России к концу 2026 года будет около 4-5%

Гендиректор ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) Алексей Грачёв в интервью «Коммерсантъ» рассказал о новых реалиях букмекерского рынка.

«Если до вступления в силу изменений на продвижение через рекламу и спонсорские контракты участники рынка тратили 100-120 млрд руб., то к середине лета мы увидим показатель на 70-75% меньше. В это сокращение войдут и контракты, которые у букмекеров как раз истекают летом.

При этом по итогам первого квартала 2026 года мы видим пока ещё незначительное падение выручки букмекеров — на 1% год к году. В целом маркетинговые бюджеты букмекеров сокращаются, что, безусловно, скажется на выручке, но мы ожидаем и роста целевых отчислений», — подчеркнул Грачёв.

Он также дал прогноз относительно показателей рынка к концу 2026 года.

«Сейчас оборот букмекеров составляет порядка 2 трлн руб. Я думаю, что к концу 2026 года сокращение будет порядка 4-5%», — отметил эксперт.