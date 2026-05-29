Клиент букмекера поставил 800 000 рублей на «ПСЖ» против «Арсенала» в финале ЛЧ

30 мая французский «ПСЖ» и английский «Арсенал» выявят победителя Лиги чемпионов – 2025/2026. Финал турнира состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и начнется в 19:00 мск.

Букмекерская компания PARI приняла крупную ставку на финал — 800 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, предсказав победу «ПСЖ» в основное время по коэффициенту 2.25. Если ставка сыграет, клиент PARI получит выплату в размере 1 800 000 рублей.

Ещё один игрок собрал экспресс из пяти событий, также спрогнозировав успех «ПСЖ» по итогам 90 минут. Игрок поставил 500 000 рублей при суммарном коэффициенте 8.69. В случае успеха чистый выигрыш по этой ставке превысит 4 300 000 рублей.

Парижский клуб подходит к решающему матчу в статусе фаворита. Сделать ставку на итоговый успех «ПСЖ» с учётом вероятности дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Шансы «Арсенала» забрать трофей котируются за 2.20 (около 44%).

«ПСЖ» в прошлом сезоне впервые выиграл главный еврокубок, а в нынешнем пробился в финал, пройдя в плей-офф «Челси», «Ливерпуль» и «Баварию». «Арсенал» ещё не был победителем Лиги чемпионов. Лондонский клуб пробился в финал впервые с 2006 года, когда уступил «Барселоне» (1:2). В плей-офф «канониры» прошли «Байер», «Спортинг» и «Атлетико».