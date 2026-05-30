Стал известен фаворит полуфинала ЧМ-2026 Канада — Финляндия

30 мая состоится полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею Канада — Финляндия. Игра пройдёт на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе.

Стартовое вбрасывание запланировано на 21:00 мск. Победитель выйдет в финал, уступивший сыграет в матче за бронзу 31 мая.

Букмекеры отдают предпочтение канадцам. Сделать ставку на победу Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.95. Победа Финляндии в основное время оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

При этом аналитики не ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.24.