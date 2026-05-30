Названы шансы сборной Норвегии попасть в финал ЧМ-2026 по хоккею

30 мая состоится полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Норвегия. Игра пройдёт на «Свисс Лайф Арене» в Цюрихе.

Стартовое вбрасывание запланировано на 16:20 мск. Победитель выйдет в финал, уступивший сыграет в матче за бронзу 31 мая.

Букмекеры отдают предпочтение швейцарцам. Сделать ставку на победу Швейцарии в основное время предлагается с коэффициентом 1.21. Победа Норвегии в основное время оценивается коэффициентом 15.00. Ничейный исход можно найти в линии за 8.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом около 2.15. Если Швейцария победит с форой (-2.5), сыграет коэффициент 1.69.

Проход Норвегии в финал оценён в 7.50.

Вот и сказочке конец: Швейцария — Норвегия в 1/2 финала ЧМ
