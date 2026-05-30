«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на финал Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: 1-2 гола за 1.96.

«Первая мысль, если мы говорим про прогноз – это «низ». Финалы вообще редко получаются результативные. В прошлом сезоне просто в конце выдохся «Интер», на финал не осталось никаких сил, а «ПСЖ» был лёгкий, свежий, подвижный и размазал просто соперника.

Я не думаю, что сейчас будет повторение. «Арсенал» сейчас воодушевлён, на кураже – 22 года команда не была чемпионом, наконец-то взял этот трофей. «Арсенал» вложится в этот матч, всё, что у него есть, он отдаст.

«ПСЖ», как мне кажется, команда более куражная и более свободная, чем прагматичный и сдержанный «Арсенал». Многие считают «ПСЖ» фаворитом, но я бы отдал предпочтение «Арсеналу». Но это слишком рискованно, да и наивно отдавать кому-то предпочтение в этой встрече. Я бы сыграл на тотал в этом матче.

Голы и гол в этом матче должны состояться. Я остановился на варианте 1-2 гола в матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».