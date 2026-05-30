«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Дениса Алхазова на финальную игру Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Дениса Алхазова на финальную игру Лиги чемпионов
Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.75.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч видится закрытым, как бы «ПСЖ» ни пыжился и ни старался. Возможно, главный козырь «Арсенала» мы увидим – угловые.

Непонятно, в каком состоянии Пачо, Мендеш, Хакими, хватит ли им сил, здоровья, свежести и мощи? У «Арсенала» потерь нет. При этом видится, что «ПСЖ» будет диктовать игру и постоянно взламывать оборону «Арсенала».

Удивительная статистика – с 2018 года финалист не отыгрывался по ходу матча. Всё происходит довольно односторонне. Мне кажется, что парадоксальная ставка обе забьют подойдёт этому финалу. У «ПСЖ» будут моменты, свой гол парижане забьют, но и «Арсенал» оборону соперника, мне кажется, прошить сможет», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

«ПСЖ» — «Арсенал»: Сафонов станет двукратным
