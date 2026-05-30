«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на финал Лиги чемпионов 30 мая
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Встреча пройдёт в Будапеште и начнётся в 19:00 мск.
Ставка: итоговая победа «Арсенала» за 2.20.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Всех удивлю, но я очень верю в «Арсенал». Мне кажется, будет тяжелейший матч, обе команды станут осторожно играть. Но «Арсенал» — победитель Премьер-лиги, думаю, что все три еврокубка выиграют английские клубы. Поэтому прогноз на итоговую победу «Арсенала».
И вторая ставка: тотал меньше 0.5 в первой половине, первый тайм пройдёт вообще без голов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
