«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на финал Лиги чемпионов 30 мая

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Встреча пройдёт в Будапеште и начнётся в 19:00 мск.

Ставка: итоговая победа «Арсенала» за 2.20.

«Всех удивлю, но я очень верю в «Арсенал». Мне кажется, будет тяжелейший матч, обе команды станут осторожно играть. Но «Арсенал» — победитель Премьер-лиги, думаю, что все три еврокубка выиграют английские клубы. Поэтому прогноз на итоговую победу «Арсенала».

И вторая ставка: тотал меньше 0.5 в первой половине, первый тайм пройдёт вообще без голов», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».