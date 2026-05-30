«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Павла Яковлева на финал Лиги чемпионов в Венгрии

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: итоговая победа «Арсенала» за 2.15.

«ПСЖ» может второй раз подряд победить в Лиге чемпионов, что станет отличным достижением для парижан, которым нет равных во Франции. «Арсенал» на подъёме, выиграл долгожданный титул в АПЛ. Многое стоит на кону, одной команде хочется повторить прошлогоднее достижение, а «Арсенал» ещё ни разу не выигрывал Лигу чемпионов.

Сделаю два специальных прогноза на эту игру: попадание в перекладину или штангу, тотал больше 1.5 выхода медицинских бригад.

Что касается исхода этого противостояния, думаю, «Арсенал» заберёт этот трофей. Жду от лондонцев максимально крутого сезона. Безусловно, «ПСЖ» очень сильный соперник, но у Артеты всегда есть несколько планов на игру, один из которых сработает», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».