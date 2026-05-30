«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Дарьи Исаевой на решающий матч Лиги чемпионов

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: итоговая победа «Арсенала» за 2.13.

«ПСЖ» — команда, которая за два последних сезона выиграла огромное количество трофеев. Плюс у них была страшная сетка, но «ПСЖ» прошёл всех — и «Ливерпуль», и «Челси», и «Баварию». Пишут, что Хакими и Дембеле успеют восстановиться, а это значит, что из значимых потерь —только Фабиан Руис.

«Арсенал» никогда не брал ЛЧ, сетка была лёгкая, будем откровенны, месяц назад большинство людей команду списали со счетов. Но «Арсенал» в финале — и только что выиграл АПЛ впервые за 22 года. Игроки счастливы, заряжены и наконец уверены, что они могут выигрывать трофеи. Точно не сыграют Мерино, Тимбер и Уайт, но «Арсенал» — команда системная. И думаю, в финале решит как раз системность, организованность и уверенность», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».