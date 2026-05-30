Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Дарьи Исаевой на решающий матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Дарьи Исаевой на решающий матч Лиги чемпионов
Комментарии

Телеведущая Дарья Исаева дала прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: итоговая победа «Арсенала» за 2.13.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» — команда, которая за два последних сезона выиграла огромное количество трофеев. Плюс у них была страшная сетка, но «ПСЖ» прошёл всех — и «Ливерпуль», и «Челси», и «Баварию». Пишут, что Хакими и Дембеле успеют восстановиться, а это значит, что из значимых потерь —только Фабиан Руис.

«Арсенал» никогда не брал ЛЧ, сетка была лёгкая, будем откровенны, месяц назад большинство людей команду списали со счетов. Но «Арсенал» в финале — и только что выиграл АПЛ впервые за 22 года. Игроки счастливы, заряжены и наконец уверены, что они могут выигрывать трофеи. Точно не сыграют Мерино, Тимбер и Уайт, но «Арсенал» — команда системная. И думаю, в финале решит как раз системность, организованность и уверенность», — приводит слова Исаевой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android