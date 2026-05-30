Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на финал Лиги чемпионов в Будапеште

«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на финал Лиги чемпионов в Будапеште
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.32.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наверное, это самое долгожданное событие в клубном футболе. Если бы не чемпионат мира, конечно, потому что ЧМ всё равно выше, это вышка. Но финал ЛЧ — есть финал ЛЧ. Здесь встречаются «ПСЖ», действующий обладатель трофея, и «Арсенал», который после долгих лет наконец-то выиграл большой трофей в Англии.

«ПСЖ» второй год подряд выходит в финал, и это, конечно, фантастика. Команда уже знает, что такое выиграть ЛЧ, понимает атмосферу такого матча и давление. Многие будут считать, что «ПСЖ» — фаворит, потому что трофей у них, состав сильный, и опыта в таких играх уже больше.

Но у «Арсенала» тоже есть свои плюсы. Они наконец-то стали чемпионами Англии, эмоционально команда на подъёме, и впереди возможность взять ещё один огромный трофей. Для клуба это вообще исторический шанс, потому что ЛЧ «Арсенал» ещё не выигрывал. Такие вещи футболисты прекрасно чувствуют, особенно в финале.

Думаю, будет очень интересно, но финал есть финал. Никто не побежит вперёд без оглядки, цена ошибки слишком большая. Поэтому в основное время мне больше видится ничья — 1:1 или 2:2. Команды сильные, забить могут обе, но развязка здесь может уйти дальше 90 минут», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android