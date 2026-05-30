«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на финал Лиги чемпионов в Будапеште

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

«Наверное, это самое долгожданное событие в клубном футболе. Если бы не чемпионат мира, конечно, потому что ЧМ всё равно выше, это вышка. Но финал ЛЧ — есть финал ЛЧ. Здесь встречаются «ПСЖ», действующий обладатель трофея, и «Арсенал», который после долгих лет наконец-то выиграл большой трофей в Англии.

«ПСЖ» второй год подряд выходит в финал, и это, конечно, фантастика. Команда уже знает, что такое выиграть ЛЧ, понимает атмосферу такого матча и давление. Многие будут считать, что «ПСЖ» — фаворит, потому что трофей у них, состав сильный, и опыта в таких играх уже больше.

Но у «Арсенала» тоже есть свои плюсы. Они наконец-то стали чемпионами Англии, эмоционально команда на подъёме, и впереди возможность взять ещё один огромный трофей. Для клуба это вообще исторический шанс, потому что ЛЧ «Арсенал» ещё не выигрывал. Такие вещи футболисты прекрасно чувствуют, особенно в финале.

Думаю, будет очень интересно, но финал есть финал. Никто не побежит вперёд без оглядки, цена ошибки слишком большая. Поэтому в основное время мне больше видится ничья — 1:1 или 2:2. Команды сильные, забить могут обе, но развязка здесь может уйти дальше 90 минут», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».