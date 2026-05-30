«ПСЖ» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на финал Лиги чемпионов в Будапеште 30 мая

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал».

«Хорошая игра будет. Конечно, «ПСЖ» для меня — фаворит в этом матче. Если брать футболистов по позициям, то, мне кажется, парижане всё-таки превосходят «Арсенал». Лондонцам будет очень сложно, потому что «ПСЖ» сразу постарается взять мяч под контроль, а отобрать его у такой команды непросто. Плюс быстрые фланги — это тоже большая проблема для «Арсенала».

Если смотреть по сезону, «ПСЖ» чемпионат взял достаточно уверенно, а «Арсеналу» было намного тяжелее физически и психологически: в Англии борьба с «Манчестер Сити» шла очень серьёзная. Но команда выдержала и показала характер, поэтому я уверен, что бой они дадут. Не думаю, что «ПСЖ» просто выйдет и легко обыграет «Арсенал».

Думаю, «ПСЖ» будет играть первым номером, больше владеть мячом и контролировать темп. А «Арсенал», на мой взгляд, сделает акцент на оборону и быстрые атаки. Всё-таки это финал, здесь никто не побежит сломя голову. У «Арсенала» есть свои козыри: стандарты и хорошие исполнители, которые могут закинуть мяч в штрафную и создать момент практически из ничего.

Но всё равно я склоняюсь к победе «ПСЖ». Матч будет очень сложный, точно не жду какого-то разгрома 3:0 или 4:0. Думаю, забитые мячи мы увидим: и «Арсенал» может забить, и «ПСЖ». Но если у парижан пойдёт игра, если Хвича и Дембеле разыграются, «Арсеналу» будет очень тяжело их сдержать. Поэтому лондонцы, скорее всего, будут больше думать об обороне, а «ПСЖ» в такой игре выглядит ближе к тому, чтобы забрать Лигу чемпионов», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».