Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швейцария — Норвегия: прогноз Романа Габдрафикова на полуфинал ЧМ-2026

Швейцария — Норвегия: прогноз Романа Габдрафикова на полуфинал ЧМ-2026
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Швейцария — Норвегия.

Ставка: победа Швейцарии и ТБ 5.5 за 2.20.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы мне перед турниром сказали, что Норвегия будет играть матч такого веса — я бы, честно, покрутил пальцем у виска. Но они реально заслужили этот шанс: на данном ЧМ норвежцы уже показали, что могут цепляться, терпеть и выдавать карнавальные отрезки, когда у соперника просто уезжает лёд из-под коньков.

Только есть одна проблема. Швейцария — это вообще не тот соперник, которому можно позволить жить на эмоции и редких вспышках. Швейцарцы сейчас выглядят максимально взросло: структура, темп, дисциплина, и самое главное — они не дают тебе дышать в средней зоне. Это не команда, которую можно развалить одним удачным периодом. Если она ведёт матч в свою колею, то дальше тебе приходится не играть, а выживать.

Норвегия, понятное дело, будет пробовать ровно то, что у неё работало по ходу турнира: держаться по счёту, кусать в контратаках, ловить один-два удачных отскока и пытаться дожить до нервной концовки. Но против Швейцарии это опасная стратегия — потому что у швейцарцев как раз хватает терпения не ускоряться без нужды и спокойно дожимать матч своим объёмом.

Жду, что Швейцария заберёт контроль с первых минут и начнёт давить объёмом — броски, трафик и добивания, смена за сменой. Норвегия какое-то время продержится, но чем дальше, тем больше будет дыр на возврате и тем сложнее станет выдыхать сменам. В таком рисунке победа хозяев читается, а «верх» по шайбам выглядит логичнее, чем ковырять минималку», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Вот и сказочке конец: Швейцария — Норвегия в 1/2 финала ЧМ
Вот и сказочке конец: Швейцария — Норвегия в 1/2 финала ЧМ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android