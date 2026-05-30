Швейцария — Норвегия: прогноз Романа Габдрафикова на полуфинал ЧМ-2026

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Швейцария — Норвегия.

Ставка: победа Швейцарии и ТБ 5.5 за 2.20.

«Если бы мне перед турниром сказали, что Норвегия будет играть матч такого веса — я бы, честно, покрутил пальцем у виска. Но они реально заслужили этот шанс: на данном ЧМ норвежцы уже показали, что могут цепляться, терпеть и выдавать карнавальные отрезки, когда у соперника просто уезжает лёд из-под коньков.

Только есть одна проблема. Швейцария — это вообще не тот соперник, которому можно позволить жить на эмоции и редких вспышках. Швейцарцы сейчас выглядят максимально взросло: структура, темп, дисциплина, и самое главное — они не дают тебе дышать в средней зоне. Это не команда, которую можно развалить одним удачным периодом. Если она ведёт матч в свою колею, то дальше тебе приходится не играть, а выживать.

Норвегия, понятное дело, будет пробовать ровно то, что у неё работало по ходу турнира: держаться по счёту, кусать в контратаках, ловить один-два удачных отскока и пытаться дожить до нервной концовки. Но против Швейцарии это опасная стратегия — потому что у швейцарцев как раз хватает терпения не ускоряться без нужды и спокойно дожимать матч своим объёмом.

Жду, что Швейцария заберёт контроль с первых минут и начнёт давить объёмом — броски, трафик и добивания, смена за сменой. Норвегия какое-то время продержится, но чем дальше, тем больше будет дыр на возврате и тем сложнее станет выдыхать сменам. В таком рисунке победа хозяев читается, а «верх» по шайбам выглядит логичнее, чем ковырять минималку», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».