Швейцария — Норвегия: прогноз Дарьи Мироновой на игру 1/2 финала ЧМ-2026 по хоккею

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Швейцария — Норвегия.

Ставка: ТБ 5 за 1.76.

ЧМ-2026 . 1/2 финала
30 мая 2026, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Норвежцы совершили уже вторую сенсацию на турнире, обыграв Латвию 2:0 в плей-офф. В первый раз они здорово зацепились за игру с канадцами, уступив им лишь в овертайме 5:6. В отличной форме нападающий «Сиракьюз Кранч» Ноа Стеен, забивший шесть голов в восьми играх. В АХЛ он забил один гол в семи матчах. 18-летний Коблар набрал 6+3. В команде хватает дерзких парней, готовых навязать борьбу любому сопернику. В восьми встречах Норвегия четыре раза использовала численное преимущество, а в матче со Швецией смогла дважды забить в меньшинстве. Так что элемент непредсказуемости присутствует. С другой стороны, норвежцы шесть игр из восьми уложили в пять шайб на двоих с соперниками.

Хозяева чемпионата в прекрасной форме, и, пожалуй, на данном этапе противовес им смогут дать только канадцы. Команда проводит солидный турнир, выиграла все матчи, забрасывает минимум по три шайбы каждый вечер и не пропускала больше двух. В шести встречах из восьми они смогли реализовать большинство. Швейцария засушила две встречи с общим счётом 9:0 с Венгрией и Австрией, а шесть игр пробили пять голов на двоих.

В успехе хозяев сомневаться не приходится, так что речь идёт лишь об итоге встречи. Сразу пятеро швейцарцев возглавляют рейтинг топ-10 бомбардиров мундиаля, а номер один — Андригетто с 4+9 в восьми играх. Учитывая бойкость нападающих Норвегии, счёт 4:1 или что-то с минимумом в пять голов для этой пары звучит приемлемо», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

