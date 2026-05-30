Канада — Финляндия: прогноз Владимира Гучека на полуфинальный матч ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Канада — Финляндия.

«Разница в двух вывесках полуфинальных матчей колоссальная. Канадцы и финны, конечно, проведут в субботу скрытый финал. Если не брать в расчёт Швейцарию, это две лучшие команды данного мирового первенства. Финляндия уверенно разобралась в четвертьфинале со сборной Чехии, канадцы в принципиальном противостоянии одолели американцев. Вряд ли это можно назвать местью за поражение в финале олимпийского турнира, но «кленовые листья» точно чувствуют себя вдохновлённо после такой победы, которая была добыта ещё и с сухим счётом.

Финны привезли на чемпионат мира хороший состав, который по наличию звёзд национального уровня уступает, наверное, только в одной позиции — у финнов нет Сидни Кросби, который ещё не показал себя во всей красе. А, может, Кросби уже ездит на такие турниры в роли человека, держащего раздевалку в узде? Вратарская линия предпочтительнее выглядит у Финляндии, а вот канадцы убедительны в атакующих сочетаниях. Скорее всего, финны спокойно отдадут шайбу команде Кросби и будут смотреть за тем, как Канада безуспешно пытается вскрыть могучую трёхэтажную оборону финской команды. Она очень любит играть от печки.

Финляндия не раз выигрывала в подобных встречах именно на чемпионатах мира. Получится ли сейчас? Вопрос открытый, на который мы ответим в субботу. Абсолютно точно можно сказать и даже спрогнозировать, что заброшенных шайб в этой встрече будет совсем немного. Думаю, что финны не сподобятся на большое количество голов, а у канадцев просто не получится сделать всё, что им захочется в зоне финской команды», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».