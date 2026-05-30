Канада — Финляндия: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал хоккейного ЧМ-2026

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Канада — Финляндия.

Ставка: тотал Канады больше 2.5 за 1.73.

«Сборные пересекались на Олимпиаде в Милане, но у обеих были другие составы и цели. Канадцы выиграли 3:2, дважды реализовав большинство. Тогда финны забили один гол в большинстве и один в меньшинстве. Вряд ли спецбригады этих команд смогут повторить февральские подвиги.

Канадцы на этом турнире идут без единого поражения, но это не означает, что у них всё великолепно. Откровенно говоря, победа 4:0 над сборной США не отражает всех деталей. Команда вымучила первый гол в большинстве в конце первого периода, второй — во втором отрезке и ещё два уже в конце встречи в пустые ворота. Наконец-то Сидни Кросби (1+9) забил свою первую шайбу на турнире, а Селебрини заработал 12-е очко (6+6). Молодое дарование «Сан-Хосе Шаркс» тащит на себе всю команду.

У канадцев было много шансов улучшить свою результативность, учитывая постоянные обрезы и провалы в обороне сборной США. Защитник Бушар получил травму и не смог завершить матч. На момент написания прогноза полной информации о его здоровье для дальнейшего участия в турнире нет, он в порядке и будет готов к лагерю НХЛ. Финляндия в семи играх одержала шесть побед, уступив хозяевам чемпионата мира (2:4). В первой игре плей-офф они обыграли Чехию (4:1). Чехи смогли пробить соперников лишь в большинстве.

Из восьми матчей с участием финнов шесть пробили тотал больше 5. В восьми играх с участием канадцев лишь два результата вышли за пределы 6.5 гола. Остальные встречи завершились в пределах 6. Это хорошая точка, учитывая стилистику обоих соперников. Давление, терпение, контроль и результат встанут во главе угла, но канадцы свои три дежурные шайбы обязательно забросят», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».