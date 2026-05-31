Сафонов помог «ПСЖ» победить «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Зашёл коэффициент 20.0

Сафонов помог «ПСЖ» победить «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Зашёл коэффициент 20.0
«ПСЖ» выиграл финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 у «Арсенала». Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и закончилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт ударом с пенальти. В серии пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» – 4:3.

Отметим, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

Ставки на ничью по итогам 90 минут принимались с коэффициентом 3.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3450 рублей. Успех «ПСЖ» оценивался в 2.36, победа «Арсенала» — в 3.48.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.94, на «обе забьют» — 1.70, на точный счёт 1:1 — 5.70. Ставки на победу парижан по итогам серии пенальти принимались за 20.0.

