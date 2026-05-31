Сафонов помог «ПСЖ» победить «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Зашёл коэффициент 20.0

«ПСЖ» выиграл финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 у «Арсенала». Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и закончилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт ударом с пенальти. В серии пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» – 4:3.

Отметим, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

