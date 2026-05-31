Эксперты назвали фаворита мужского «Ролан Гаррос» перед стартом второй недели турнира

Сегодня на «Ролан Гаррос» стартует четвёртый круг — начинается вторая неделя турнира. Уже можно сказать, что в мужском одиночном разряде будет новый чемпион, среди оставшихся в сетке нет никого, кто бы уже побеждал в Париже.

Главным фаворитом считается Александр Зверев, поставить на немецкого теннисиста можно за 2.45. Также в числе претендентов норвежец Каспер Рууд (7.00), испанец Рафаэль Ходар (8.00), бразилец Жоао Фонсека (10.00), итальянец Флавио Коболли (10.00) и канадец Феликс Оже-Альяссим (11.00).

Вероятность итоговой победы единственного оставшегося в сетке россиянина Андрея Рублёва аналитики оценили котировкой 18.00. В 1/8 финала Рублёв сыграет с чехом Якубом Меншиком, на успех этого игрока предлагают коэффициент 25.00.