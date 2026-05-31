Эксперты назвали шансы россиянок выиграть «Ролан Гаррос»

На «Ролан Гаррос» сегодня стартует четвёртый круг. До этой стадии дошли три россиянки — Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Аналитики назвали их шансы победить в Париже.

Поставить на итоговый успех Андреевой можно с коэффициентом 7.50. Выше эксперты оценивают только шансы Арины Соболенко (2.60) и Иги Швёнтек (3.50). В 1/8 финала Мирра сыграет с Хиль Тайхман из Швейцарии (500.00).

Вероятность победы Калинской и Шнайдер аналитики оценили одинаковой котировкой 50.00. В четвёртом круге Анна встретится с представляющей Австрию Анастасией Потаповой (23.00), а Диана — с американкой Мэдисон Киз (27.00).