Названы шансы Мирры Андреевой выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой матч 1/8 финала сыграет Мирра Андреева. Россиянка, посеянная под восьмым номером, встретится с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Букмекеры считают фаворитом Андрееву, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.10. Шансы Тайхман оценили котировкой 7.00.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 3.40. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 6.30. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 1.37.

Мирра в первых раундах прошла Фиону Ферро, Марину Бассольс и Мари Боузкову. Тайхман обыграла Людмилу Самсонову, Магдалену Френх и Каролину Мухову. Ранее соперницы не играли между собой.