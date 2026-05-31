Эксперты оценили шансы Андрея Рублёва выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой очередной матч сыграет Андрей Рублёв. Россиянин, посеянный под 11-м номером, встретится с 26-м сеяным Якубом Меншиком из Чехии.

Букмекеры считают небольшим фаворитом Рублёва, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.78. Шансы чеха оценили котировкой 2.04.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.48. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.65. На победу россиянина с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.50.

Рублёв на этом турнире обыграл Игнасио Бусе, Камило Уго Карабельи и Нуну Боржеша. Меншик оказался сильнее Титуана Дрога, Мариано Навоне и Алекса де Минора.

Ранее Рублёв и Меншик встречались дважды, оба этих матча остались за чешским теннисистом.