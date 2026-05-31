Германия — Финляндия: прогноз Семёна Зигаева на товарищеский матч

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Германия — Финляндия.

Ставка: забьёт только Германия за 1.87.

«Сборная Германии в 2014 году стала победителем чемпионата мира и с тех пор на всех крупных турнирах выглядит плохо. На Евро-2016 был полуфинал, но на других европейских первенствах немцы проваливались. На чемпионатах мира же Германия после победы в Бразилии даже не выходила из группы. На первенство планеты 2026 года немцы отобрались не без проблем, точнее, они проиграли в 1-м туре, но затем забрали все матчи и с первой строчки получили путёвку на главный турнир сборных.

Сборная Финляндии похвастаться какими-то достижениями не может, за всю историю на чемпионат Европы финны смогли отобраться однажды. И даже сумели опередить нашу сборную, но этого не хватило для выхода в плей-офф. С чемпионатами мира дела обстоят хуже — национальная команда Финляндии ни разу не смогла преодолеть отборочный цикл. На сей раз шанс был, после первого круга у финнов было семь очков, а проиграли лишь раз. Но второй круг они провалили, набрав всего три очка из 12 возможных и вновь остались без первенства планеты.

Весной обе команды проводили товарищеские матчи. Германия одержала две победы, хотя и Гана, и Швейцария дали неплохой бой немцам. Финляндия играла в очередном бессмысленном турнире, который придумали в ФИФА. Там финны обыграли Новую Зеландию и уступили Кабо-Верде в серии пенальти. Сейчас Германия готовится к старту чемпионата мира, попробует сыграть на максимум и не пропустить, как в марте», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».