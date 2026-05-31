Норвегия — Швеция: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Осло

В понедельник, 1 июня, состоится товарищеский матч между сборными Норвегии и Швеции. Игра пройдёт в Осло на стадионе «Уллевол». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.87. Победа Швеции оценивается коэффициентом 4.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.91. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.