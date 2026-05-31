Германия — Финляндия: ставки и коэффициенты на контрольный матч 31 мая

31 мая состоится товарищеский матч между сборными Германии и Финляндии. Игра пройдёт в Майнце на стадионе «МЕВА Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.13. Победа Финляндии оценивается коэффициентом 23.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.