Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей, сделав ставку на финал Лиги чемпионов

Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей, сделав ставку на финал Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Фёдор Смолов вновь сделал крупную ставку и снова проиграл. Экс-форвард заключил пари на 1 млн рублей на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Смолов был уверен, что лондонский клуб не сможет забить в основное время матча, и заключил пари на этот исход. Аналитики оценили вероятность такого события коэффициентом 3.01.

Однако ставка не сыграла уже на шестой минуте. Форвард «канониров» Кай Хаверц воспользовался неудачным выносом защитников в центре поля, перехватил мяч, убежал к воротам и пушечным ударом пробил Матвея Сафонова. «ПСЖ» отыгрался во втором тайме, а в серии пенальти был точнее и выиграл трофей.

Таким образом, это уже вторая подряд крупная неудача Смолова на ставках. Ранее он заключал пари на камбэк «Барселоны» в противостоянии с «Атлетико» и тоже проиграл.

Материалы по теме
Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей по ставке на «Барселону» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android