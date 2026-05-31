Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей, сделав ставку на финал Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Фёдор Смолов вновь сделал крупную ставку и снова проиграл. Экс-форвард заключил пари на 1 млн рублей на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал».

Смолов был уверен, что лондонский клуб не сможет забить в основное время матча, и заключил пари на этот исход. Аналитики оценили вероятность такого события коэффициентом 3.01.

Однако ставка не сыграла уже на шестой минуте. Форвард «канониров» Кай Хаверц воспользовался неудачным выносом защитников в центре поля, перехватил мяч, убежал к воротам и пушечным ударом пробил Матвея Сафонова. «ПСЖ» отыгрался во втором тайме, а в серии пенальти был точнее и выиграл трофей.

Таким образом, это уже вторая подряд крупная неудача Смолова на ставках. Ранее он заключал пари на камбэк «Барселоны» в противостоянии с «Атлетико» и тоже проиграл.