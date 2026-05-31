Николай Оганезов: нужно перестать душить регулированием легальных букмекеров

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал новость о сокращении российского букмекерского рынка.

«Легальный рынок составляет 40%, нелегальный – 60%. Эти цифры лучше всего подтверждают, что переток игроков в нелегальный сегмент имеет место, он достаточно значителен.

Не нужно всё время изобретать новые и новые неэффективные меры против нелегалов, необходимо просто перестать душить регулированием легальный бизнес и позволить предоставлять российским операторам для игроков такие условия, чтобы им было выгоднее, удобнее и проще ставить на спорт именно у отечественных легальных букмекеров.

Тогда угроза активного роста нелегального сектора отвалится сама по себе, а мы будем наблюдать уже переток аудитории из нелегального сегмента в легальный», — цитирует Оганезова Sports.ru.

