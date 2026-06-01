Букмекеры оценили шансы Дианы Шнайдер выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» в матче за выход в четвертьфинал сыграет Диана Шнайдер. Россиянка, посеянная под 25-м номером, в четвёртом круге сыграет против представительницы США Мэдисон Киз.

Букмекеры считают небольшим фаворитом американку, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.63. Шансы Шнайдер оценили котировкой 2.28.

На то, что в матче будет 3 сета, можно сделать ставку за 2.42. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 3.10. На сухую победу Шнайдер дают котировку 3.70.

Диана на этом турнире уже обыграла Ренату Сарасуа, Маккартни Кесслер и Александру Олейникову. Киз прошла Ханне Вандевинкель, Антонию Ружич и Викторию Мбоко.

Ранее теннисистки играли между собой трижды, все эти матчи остались за Мэдисон Киз.