Букмекеры оценили шансы Дианы Шнайдер выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» в матче за выход в четвертьфинал сыграет Диана Шнайдер. Россиянка, посеянная под 25-м номером, в четвёртом круге сыграет против представительницы США Мэдисон Киз.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 13:30 МСК
Мэдисон Киз
19
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Букмекеры считают небольшим фаворитом американку, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.63. Шансы Шнайдер оценили котировкой 2.28.

На то, что в матче будет 3 сета, можно сделать ставку за 2.42. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 3.10. На сухую победу Шнайдер дают котировку 3.70.

Диана на этом турнире уже обыграла Ренату Сарасуа, Маккартни Кесслер и Александру Олейникову. Киз прошла Ханне Вандевинкель, Антонию Ружич и Викторию Мбоко.

Ранее теннисистки играли между собой трижды, все эти матчи остались за Мэдисон Киз.

Экспресс на товарищеские матчи 1 июня 2026 года
