Букмекеры оценили шансы Дианы Шнайдер выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сегодня на «Ролан Гаррос» в матче за выход в четвертьфинал сыграет Диана Шнайдер. Россиянка, посеянная под 25-м номером, в четвёртом круге сыграет против представительницы США Мэдисон Киз.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 13:30 МСК
19
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
|1
|2
|3
|
|
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Букмекеры считают небольшим фаворитом американку, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.63. Шансы Шнайдер оценили котировкой 2.28.
На то, что в матче будет 3 сета, можно сделать ставку за 2.42. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 3.10. На сухую победу Шнайдер дают котировку 3.70.
Диана на этом турнире уже обыграла Ренату Сарасуа, Маккартни Кесслер и Александру Олейникову. Киз прошла Ханне Вандевинкель, Антонию Ружич и Викторию Мбоко.
Ранее теннисистки играли между собой трижды, все эти матчи остались за Мэдисон Киз.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 мая 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
05:12
- 30 мая 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:26
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:29
-
07:28
-
06:19
- 29 мая 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00