Эксперты назвали шансы Анны Калинской пройти четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Анны Калинской пройти четвёртый круг «Ролан Гаррос»
Сегодня на «Ролан Гаррос» в матче за выход в четвертьфинал сыграет Анна Калинская. Россиянка, посеянная под 22-м номером, в четвёртом круге сыграет против Анастасии Потаповой, представляющей Австрию.

Букмекеры считают фаворитом Потапову, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.46. Шансы Калинской оценили котировкой 2.70.

На то, что в матче будет 3 сета, можно сделать ставку за 2.30. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 3.20. На сухую победу Калинской дают котировку 4.50.

Россиянка на этом турнире уже обыграла Лоис Буассон, Алину Корнееву и Камилу Осорио. Потапова прошла Майю Джойнт, Кэти Бултер и Кори Гауфф.

Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба матча остались за Калинской.

Экспресс на товарищеские матчи 1 июня 2026 года
