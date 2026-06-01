Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой выиграть «Ролан Гаррос» после выхода в 1/4 финала

Вчера Мирра Андреева победила Хиль Тайхман в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2. Таким образом, юная россиянка третий год подряд добирается в Париже до четвертьфинала. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Поставить на итоговую победу Андреевой сейчас можно с коэффициентом 5.00. Выше аналитики оценивают только шансы первой ракетки мира Арины Соболенко, на теннисистку из Беларуси дают котировку 2.30. Шансы украинки Марты Костюк оценили в 5.50, а на Элину Свитолину предлагают 8.00.

В четвертьфинале Мирра Андреева встретится с Сораной Кырстей из Румынии. Она уже побеждала её в этом сезоне.