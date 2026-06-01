В Госдуме рекомендовали принять закон об ускоренной блокировке нелегальных игорных сайтов

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект об ускоренной блокировке сайтов, относящихся к нелегальному игорному бизнесу.

Согласно документу, что Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет принимать решение о включении интернет-ресурсов с признаками незаконной организации азартных игр в единый реестр запрещённой информации в течение двух рабочих дней. Сейчас на это отводится пять рабочих дней. Поправки вносят в закон о публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

Предполагается, что во втором чтении законопроект рассмотрят 9 июня.