Турция — Северная Македония: ставки и коэффициенты на товарищеский матч

1 июня состоится товарищеский матч Турция — Северная Македония. Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение туркам. Сделать ставку на победу Турции предлагается с коэффициентом 1.29. Победа Северной Македонии оценивается коэффициентом 12.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.85.

При этом аналитики ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.