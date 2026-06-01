Исследование: объём онлайн-ставок на ЧМ-2026 в США может достичь $ 4,3 млрд

Аналитическая компания Eilers & Krejcik Gaming (EKG) провела исследование, в котором cпрогнозировала объём ставок на предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщает Next.io.

По данным исследования, на матчи ЧМ-2026 поставят от $ 2,32 млрд до $ 4,33 млрд. Это в районе 1,3%–2,4% общего объёма онлайн-ставок на спорт в США за год. Такой разброс в прогнозах авторы исследования объясняют тем, что интерес игроков будет напрямую зависеть от выступлений сборной США.

Однако в любом случае показатели будут намного выше в сравнении с ЧМ-2022, который проходил в Катаре. На тот турнир американские операторы приняли ставок на сумму около $ 1 млрд. К ключевым фактором роста исследователи отнесли большее число матчей (на ЧМ-2026 сыграют 104 встречи), процесс легализации ставок в США и домашний турнир для американцев.