Эксперты назвали фаворита финальной серии НБА

В НБА определилась пара финалистов. В решающем противостоянии встретятся «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». Букмекеры дали линию на исход серии.

Аналитики считают фаворитом «Сан-Антонио», сделать ставку на то, что именно этот клуб станет чемпионом, можно с коэффициентом 1.45, это примерно 65% вероятности. Шансы «Нью-Йорка» оценили котировкой 2.75, около 35% вероятности.

В финале Восточной конференции «Никс» в четырёх матчах прошли «Кливленд», а на Западе «Сан-Антонио» в семи встречах выбил действующего чемпиона НБА — «Оклахому».

Первый матч финала пройдёт в ночь с 3 на 4 июня по московскому времени.