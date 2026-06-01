РСФ начал приём заявок на распределение 2,6 млрд рублей, полученных от букмекеров

Российский спортивный фонд направит 2,6 млрд рублей для подготовки спортсменов к Олимпиаде-2028. Организация начала приём заявок на получение дополнительной финансовой поддержки для подготовки спортсменов к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Заявки принимаются от общероссийских спортивных федераций, развивающих виды спорта, включённые в программу Игр Олимпиады.

Важное условие для участия в конкурсе: обязательное наличие у заявителя дополнительного финансирования (софинансирования) из иных источников в размере не менее 20% от суммы, запрашиваемой у Фонда.

Приём заявок – до 29 июня», – говорится в документе.

РСФ распределяет целевые отчисления букмекеров со ставок на зарубежные соревнования.