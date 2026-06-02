Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Каролина» — «Вегас»: назван фаворит первого матча финала Кубка Стэнли

«Каролина» — «Вегас»: назван фаворит первого матча финала Кубка Стэнли
Комментарии

3 июня состоится первый матч финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас». Игра пройдёт на стадионе «Леново Центр» в Роли. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Материалы по теме
«Каролина» — «Вегас», первый матч. Финал Кубка Стэнли без раскачки
«Каролина» — «Вегас», первый матч. Финал Кубка Стэнли без раскачки

Букмекеры отдают предпочтение «Каролине». Сделать ставку на победу «Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.09. Победа «Вегаса» оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.80.

Победа «Каролины» с учётом овертайма идёт за 1.65, итоговый успех «Вегаса» доступен за 2.30.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android