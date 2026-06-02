«Каролина» — «Вегас»: назван фаворит первого матча финала Кубка Стэнли

3 июня состоится первый матч финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас». Игра пройдёт на стадионе «Леново Центр» в Роли. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Каролине». Сделать ставку на победу «Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.09. Победа «Вегаса» оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.80.

Победа «Каролины» с учётом овертайма идёт за 1.65, итоговый успех «Вегаса» доступен за 2.30.