Эксперты назвали фаворита женского «Ролан Гаррос» перед стартом 1/4 финала

На «Ролан Гаррос» приближается развязка — в одиночном разряде впереди четвертьфиналы. Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство у женщин.

Главным претендентом на победу здесь считают Арину Соболенко — поставить на теннисистку из Беларуси можно за 1.90. В 1/4 финала она сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (25.00).

Шансы Марты Костюк и Мирры Андреевой оценили котировкой 5.50. Украинка встретится со своей соотечественницей Элиной Свитолиной (9.00), а россиянка сразится с Сораной Кырстей из Румынии (22.00).

На Анну Калинскую можно поставить с коэффициентом 35.00. Соперницей россиянки станет главное открытие турнира — польская теннисистка Майя Хвалинска (45.00).

