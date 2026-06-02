Названы шансы Мирры Андреевой выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Сегодня на «Ролан Гаррос» свой матч 1/4 финала сыграет Мирра Андреева. Россиянка, посеянная под восьмым номером, встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Букмекеры считают фаворитом Андрееву, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.47. Шансы Кырсти оценили котировкой 2.65.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.50. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 3.40. На победу россиянки с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.20.

Мирра в первых раундах прошла Фиону Ферро, Марину Бассольс, Мари Боузкову и Хиль Тайхман. Кырстя обыграла Ксению Ефремову, Еву Лис, Солану Сьерру и Ван Сиюй. Теннисистки встречались однажды, в апреле этого года победила россиянка.