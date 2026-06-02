Эксперты назвали фаворита «Ролан Гаррос» у мужчин перед стартом четвертьфиналов

Комментарии

В мужской сетке «Ролан Гаррос» осталось всего восемь игроков. И уже точно будет новый чемпион. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Главным претендентом на победу считают Александра Зверева — поставить на теннисиста из Германии можно за 2.40. В 1/4 финала он сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром (8.50).

Шансы бразильца Жоао Фонсеки оценили котировкой 5.00. Он встретится с Якубом Меншиком из Чехии (20.00).

Как и на Ходара, за 8.50 можно сделать ставку на канадца Феликса Оже-Альяссима или итальянца Флавио Коболли. Они в четвертьфинале сыграют друг с другом.

Поставить на Маттео Берреттини можно за 15.00. Его соперником стал ещё один представитель Италии — Маттео Арнальди (25.00).

