Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хорватия — Бельгия: прогноз Романа Павлюченко на товарищеский матч

Хорватия — Бельгия: прогноз Романа Павлюченко на товарищеский матч
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Хорватия — Бельгия.

Ставка: победа Хорватии за 2.61.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
02 июня 2026, вторник. 19:00 МСК
Хорватия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорватия и Бельгия — две очень сильные, хорошие сборные. Я бы даже сказал, достаточно возрастные: и у хорватов, и у бельгийцев много опытных игроков. Поэтому команды в чём-то похожи, но мне кажется, что Хорватия всё-таки стабильнее. Хорваты умеют играть на результат, умеют терпеть, правильно выстраивать матч и не разваливаться в сложные моменты.

Бельгия в последние годы, на мой взгляд, всё-таки сильно сдала. Наверное, это связано и с возрастом лидеров, и с тем, что та команда, которую мы привыкли видеть раньше, уже изменилась. Бельгийцы остаются крепкой сборной, с хорошими футболистами, но Хорватия сейчас выглядит помощнее и более надёжно. Плюс матч проходит в Хорватии, а домашнее поле для хорватов — дополнительное преимущество. Думаю, игра будет тяжёлая и достаточно равная, но с небольшим превосходством хорватов.

Много забитых мячей не жду, потому что Бельгия — не та сборная, которая даёт сопернику много пространства, да и Хорватия умеет играть в обороне. Здесь всё может решить один момент, стандарт или быстрая атака. Поэтому я бы всё-таки отдал предпочтение хорватам: дома они могут переиграть Бельгию — счёт будет где-то 1:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Хорватия — Бельгия. Повеселимся перед ЧМ
Хорватия — Бельгия. Повеселимся перед ЧМ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android