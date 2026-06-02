Хорватия — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на контрольный матч 2 июня

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Хорватия — Бельгия.

Ставка: ТБ 3 за 2.34.

«Сборная Хорватии на двух последних чемпионатах мира выглядела здорово. В России балканская команда дошла до финала. Правда, там почти без шансов уступила Франции. Но серебряные медали — это большое достижение, а лидер хорватов Лука Модрич стал и лучшим игроком турнира, а позже ещё и завоевал «Золотой мяч». Четыре года спустя в Катаре Хорватия тоже выступила здорово. Да, формально бронза — шаг назад, но это всё равно выше ожидаемого. На нынешний мундиаль хорваты отобрались без проблем, лишь в одном матче они сыграли вничью, а во всех остальных одержали победы и заслуженно стали участником чемпионата мира 2026 года.

Сборная Бельгии на мундиале в России тоже выступила хорошо, конечно, там во многом повлияла жеребьёвка. Итогом стал выход в полуфинал, а дальше матч за третье место с англичанами, который бельгийцы выиграли, и они стали бронзовыми призёрами. Четыре года спустя многие называли Бельгию вновь претендентом на медали, но из группы с Канадой, Марокко и Хорватией команда Роберто Мартинеса выйти не смогла. Именно ничья в заключительном туре с балканцами оставила бельгийцев за бортом плей-офф. Отбор на чемпионат мира 2026 года Бельгия провела неровно, но при этом не проиграла ни разу и, опередив на два очка ближайшего преследователя, получила путёвку на турнир с первой строчки.

Этот матч интригует. Встречаются две европейские команды, которые ещё и обладают классным подбором исполнителей. По именам у Бельгии состав выглядит внушительно, но хорваты на двух последних чемпионатах мира доказали, что они в первую очередь — крепкая команда. Фаворита при этом выбрать сложно, да и задачи сыграть на победу любой ценой нет, команды завершают подготовку к старту мундиаля. Поэтому мне бы хотелось увидеть яркий футбол и голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».