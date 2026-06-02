«Каролина» — «Вегас»: прогноз Дарьи Мироновой на первый матч финала Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Каролина» — «Вегас».

Ставка: тотал «Каролины» меньше 3.5 за 1.52.

«Дерби тренерских систем. В общей сложности Род Бриндамор уже 15 лет работает тренером в системе «Каролины», пройдя все стадии от помощника до главного наставника. А ещё три месяца назад «Вегас Голден Найтс» питали надежды на плей-офф, а не на финал Кубка Стэнли. При смене тренерского штаба «рыцари» были третьими в дивизионе, отставая на шесть очков от «Анахайма» и на три от «Эдмонтона».

Олимпийский чемпион — 2026 и обладатель Кубка Стэнли тренер Джон Торторелла подписал контракт с клубом в конце марта, это соглашение действует на оставшиеся семь игр финала. За это время он успел полностью эмоционально перезарядить команду, которая открылась и ушла в отрыв. В отличной форме вернувшийся после травмы Марк Стоун (5+5 в 11 матчах), Павел Дорофеев (10+4 — в 16), Митч Марнер (7+14 — в 16), Бретт Хауден (10+2 — в 16), Джек Айкел (2+16 — в 18), Иван Барбашев (5+7), Томаш Гертл (3+6), Коул Смит (3+2). То есть активны и результативны абсолютно все звенья. Учитывая стилистику Тортореллы, его команда может просто закрыться и сыграть плотнее в обороне. В этом и есть отличительная черта «Вегаса» при Тортсе. Вратарь Картер Харт, которому нужно реабилитировать публичный имидж, тащит свою команду так, как это и должен делать игрок его амплуа в плей-офф.

У «Каролины» свои особенности. Во-первых, команда дошла до финала с одним поражением за три серии и не испытывала серьёзного сопротивления на своём пути. Во-вторых, это одна из самых системных команд лиги. Именно благодаря этому фактору она находится на вершине, не имея больших звёзд в арсенале. Мало того, у клуба ещё есть $ 12 млн под потолком. Для НХЛ это невероятная ситуация: организация с финансовым запасом дошла до финала Кубка Стэнли. Не в звёздах счастье. В-третьих, количество опасных моментов у ворот соперников важнее общего количества бросков. «Ураганы» очень сильно зависят от своего вратаря, но и не забывают подчищать пятак и лишать соперников пространства. Своей вязкой игрой они способны затащить в болото любого. Но Джону Торторелле такой стиль понятен. Он и сам использовал «капканы» по ходу плей-офф. В этой паре формула проста — кто кого перетерпит.

Не забываем, что «Каролине» в финале Востока достался уставший и еле бросающий «Монреаль» (4-1 в серии), а «Вегасу» — лучшая и самая скоростная команда Запада во главе с Маккинноном (4-0 в серии). «Рыцари» знают, как подавить и забрать среднюю зону. Род Бриндамор по ходу тренерской карьеры очень часто показывает слишком однобокое и прямолинейное видение. Под давлением он ничего не менял, это и приводило «ураганов» к падению. Повторю, что в этом плей-офф его команда ещё не встречала сопротивления.

В регулярке коллективы встречались в октябре в Северной Каролине — 6:3 в пользу гостей. Но это было при другом главном наставнике. И Торторелла, и Бриндамор знают, что дело не в количестве. «Ураганы» после долгой паузы провалились дома с «Канадиенс» 2:6. «Рыцари» не будут бежать сломя голову вперёд, а дождутся своих моментов, как и соперник. Так что возьму здесь тотал меньше хозяев, вспоминая первую игру финала Востока», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».