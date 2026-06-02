«Каролина» — «Вегас»: прогноз Романа Габдрафикова на игру финала Кубка Стэнли
Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Каролина» — «Вегас».

Ставка: победа «Каролины» за 2.08.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
03 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал, который реально пахнет серией на 6-7 матчей. Тут нет ощущения «одни прилетели смять, вторые — просто пережить». Обе команды системные, умеют душить темп и могут выигрывать матч, где красоты минимум, а решают детали.

«Каролина» в плей-офф выглядит как машина: ровные четыре звена, постоянный объём в зоне, давление сменами и привычка превращать игру в длинный экзамен на концентрацию. Важный момент именно для первого матча: дома «ураганы» обычно начинают с простых вещей — темп, трафик и подборы, не разбрасываясь риском.

«Вегас» же — команда, которая умеет жить в хаосе соперника. Они уже показали, что могут закрывать фаворитов быстро и без сантиментов (вышли в финал после сухой серии на Западе). И если «Каролина» хотя бы пять минут будет входить в матч, «рыцари» съедят: один хороший отрезок — и игра уже пошла по их сценарию.

Жду максимально аккуратный старт и финал без разгона в перестрелку. Первые 10-15 минут будут про то, кто заберёт нерв: «Каролина» попробует задушить объёмом и сменами, «Вегас» — пережить старт и укусить первым же нормальным шансом. Но в первом матче финала я больше верю в хозяев: у «Каролины» есть привычка навязывать свой рисунок сразу, а дома это особенно чувствуется.

Ну и ещё, я иду на риск, потому что думаю, что «Каролина» запомнила поражение от «Монреаля» в первом матче. Если против канадцев удалось переломить серию и выиграть четыре матча кряду, то против «Вегаса» поражение на старте может стоить гораздо дороже», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

