«Каролина» — «Вегас»: ставки и коэффициенты на первый матч финала Кубка Стэнли

3 июня состоится первый матч финала Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс». Игра пройдёт на стадионе «Леново Центр» в Роли. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Каролине». Сделать ставку на победу «Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Вегаса» оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.80.

Первый матч финала — опасная территория для ставок на фаворита. С одной стороны, «Каролина» получает домашний лёд, сумасшедший ход по плей-офф и статус команды, которая дошла до финала с результатом 12-1. С момента перехода всех четырёх раундов на формат до четырёх побед ни одна команда с 1987 года не выходила в финал с менее чем двумя поражениями.